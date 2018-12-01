Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять протекционизму и односторонности

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров государств-участников БРИКС на встрече в ходе саммита G20 совместно противостоять усиливающемуся протекционизму и унилатерализму. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

"В настоящее время мировая экономика стоит перед лицом усиливающихся рисков, негативное влияние испытывает на себе многосторонняя торговая система, что не соответствует интересам международного сообщества", - указал Си Цзиньпин. "Страны БРИКС должны усилить координацию в рамках G20, ООН и ВТО и совместно отстаивать международный порядок и противостоять протекционизму и унилатерализму", - отметил председатель КНР.

По его словам, государства БРИКС должны направить мировому сообществу общий сигнал о том, что они поддерживают принципы многосторонности и усиление международного сотрудничества. "Необходимо принять меры для усиления веса механизма урегулирования споров в корректировке торговых отношений, а также важно оказывать содействие реформе международной монетарной и финансовой систем, чтобы увеличить представительность развивающихся стран", - указал председатель КНР.