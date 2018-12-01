WSJ: Apple проводила расследование о взятках своим сотрудникам в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Корпорация Apple провела в мае этого года расследование данных о возможных должностных преступлениях своих сотрудников в Китае, включая случаи получения взяток от поставщиков и подкупе. Об этом сообщила со ссылкой на свои источники в пятницу газета The Wall Street Journal.

Она обращает внимание на то, что в группе менеджеров Apple, занимающихся поставками неэлектрических компонентов для смартфонов iPhone в Китае, произошли перестановки в этом году. Эту группу в мае покинули два сотрудника руководящего звена и двое подчиненных. Основания для увольнения не раскрываются.

Как пишет издание, у Apple имеются тысячи поставщиков и курирующих их менеджеров, работающих в США и Китае. Сотрудникам компании строго запрещено принимать любые формы подношений, подарки и даже ходить на званные обеды за счет принимающей стороны. Не менее жесткие правила действуют и в отношении поставщиков, которым "нельзя заниматься коррупцией, вымогательством, хищениями, дачей взяток с целью получения нечестного или нецелевого преимущества", цитирует газета выдержку из кодекса Apple.

В компании, отвечая на запрос WSJ, заявили, что у нее нет свидетельств получения сотрудниками компании взяток, однако не раскрыли результаты расследования. "У нас более 2,3 тыс. операционных сотрудников в Китае, и, хотя проблемы должностных нарушений возникают крайне редко, мы воспринимаем такие данные весьма серьезно и расследуем каждый случай скрупулезно", - ответил официальный представитель Apple.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные часы" Apple Watch и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация недавно превысила $1 трлн.