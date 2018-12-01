СМИ: премьер Японии призвал Трампа и Си Цзиньпина к сдержанности в торговых разногласиях

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина к сдержанному и спокойному подходу при решении торговых разногласий между двумя государствами. Как сообщило в субботу японское общественное телевидение NHK, соответствующую позицию глава японского правительства выразил лидерам государств в ходе двусторонних встреч, которые у него прошли на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Сообщается, что в отдельных беседах с лидерами США и Китая премьер-министр Абэ особенно подчеркнул тот факт, что торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином несут серьезную угрозу всей мировой экономике, и призывал их к конструктивному подходу.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25%-ной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.