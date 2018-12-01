Си Цзиньпин призвал Абэ ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ ускорить переговоры по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП, The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) и трехстороннему соглашению о свободной торговле с Республикой Корея. Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", двусторонняя встреча лидеров состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Обе стороны должны работать совместно для скорейшего завершения переговоров по ВРЭП, а также трехстороннему соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея", - указал глава государства. "Развитие китайско-японских отношений теперь находится в лучших условиях, нежели ранее. Есть большой потенциал по практическому сотрудничеству в торговле и экономической сфере", - отметил Си Цзиньпин.

Как подчеркнул он, китайская сторона приветствует то, что Япония поддерживает углубление политики реформ и открытости в Китае, а также пользуется теми возможностями, которые появляются в ходе экономического развития КНР. "Обе стороны должны в полной мере задействовать экономическую взаимодополняемость и нарастить масштабы и глубину двустороннего взаимодействия", - резюмировал он.

Предполагается, что к соглашению по ВРЭП подключатся страны - участницы АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония. В случае успешного завершения переговоров, которые ведутся с 2013 года, будет создана крупнейшая в мире зона свободной торговли. Уже сейчас объем ВВП потенциальных участников ВРЭП составляет $49,5 трлн, около 39% от общемирового. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до $250 трлн.