Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России. Об этом в интервью ТАСС заявил японский посол в Москве Тоёхиса Кодзуки.

"В 2017 году мы ввезли из России около 5,8% от общего объема импорта нефти в Японию, но мы считаем, что потенциал для расширения сотрудничества еще очень велик", - отметил посол.

"Для Японии, которая зависит от ввоза из-за рубежа почти всего объема нефти, обеспечение стабильных поставок недорогой нефти является важной задачей, - обратил внимание он. - По этой причине наша страна продвигает диверсификацию источников импорта нефти, и Россия, географически близкая к Японии, рассматривается нами как очень важная страна в этом плане".

Кодзуки напомнил, что в настоящее время Япония "импортирует из России нефть, которая производится в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также восточносибирскую нефть, которая транспортируется по трубопроводной системе Восточная Сибирь - Тихий океан до порта Козьмино".