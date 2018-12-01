Инжиниринговый центр Fanuc откроется в "Сколкове" к 2020 году

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Японская корпорация Fanuc, работающая в области промышленной автоматизации, робототехники и лазерных систем, откроет инжиниринговый центр в "Сколкове" в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщил на совещании в Кемерове заместитель гендиректора компании "Фанук Россия" Александр Яшкин.

О планах компании построить в "Сколково" инжиниринговый и НИОКР-центр (научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы) стоимостью не менее 500 млн рублей сообщалось в октябре 2015 года. Было подписано соответствующее соглашение между Fanuc и Фондом "Сколково".

"Руководством в Японии было принято решение о строительстве собственного центра. Мы приступили к фазе активного строительства, мы выбрали окончательно генподрядчика, и мы в конце 2019 - начале 2020 года откроем свой инжиниринговый центр в "Сколкове", - сказал Яшкин, пояснив, что центр будет заниматься непосредственно разработками в области автоматизации и роботизации производства.

Согласно данными, представленным на совещании, общая площадь первой очереди центра составит 6,5 тыс. кв. м, в том числе будут построены лаборатории, помещения для проведения опытно-промышленных работ, офисные и административные помещения.

Fanuc в Сибири

Гендиректор компании "Фанук Россия", вице-президент Fanuc Europe Corporation S. A. Марко Делаини после совещания с губернатором Сергеем Цивилевым также сообщил журналистам, что инжиниринговый центр, которых сейчас в РФ у компании пять, планируется создать и в Кемеровской области, он станет первым за Уралом.

"Договоренности, которые мы сегодня достигли, касаются не только внедрения промышленных роботов на предприятиях Кемеровской области, но и также создание инжинирингового центра, который будет способствовать появлению инженеров нового поколения <…> Думаю, в кратчайшее время мы определимся совместно с администрацией области и с холдинговой компанией СДС ("Сибирский деловой союз"), где это разместить - либо это будет университет, либо другое учебное заведение", - сказал он, добавив, что, как правило, создание инжинирингового центра предполагает и сервисный центр.

Предложение о создании инжинирингового центра, сервисного центра и склада Fanuc поступило от главы региона Сергея Цивилева. "Любая помощь для реализации этого проекта будет оказана: мы подберем вам площадки, дадим вам льготные условия", - сказал губернатор.

Как отметил Цивилев, развитие роботизации должно стать стратегическим направлением для машиностроительных предприятий. В свою очередь президент СДС Михаил Федяев рассказал, что в 2019 году будет закуплен на завод "Кемеровохиммаш" роботизированный комплекс для сварки тормозных резервуаров для вагонов. "Собственное потребление у нас где-то 10 тыс. штук в год, но в целом, если по стране брать, - это более 500 тыс. с учетом новых строящихся вагонов и ремонтов, то есть мы сначала планируем себя закрыть, а потом выйти на внешний рынок", - добавил Федяев.

Также планируется закупить роботизированный комплекс по покраске вагонов. Гендиректор отраслевого машиностроительного холдинга СДС - "СДС-Маш" Александр Мирошник сообщил журналистам, что окупаемость этих проектов составит не более 2,5 лет, инвестиции в них он не уточнил. В настоящее время пять роботизированных комплексов Fanuc по сварке люков вагонов успешно работает на "Алтайвагоне" (Алтайский край, входит в холдинг СДС).

О компании

Японская корпорация Fanuc имеет 60-летний опыт разработки оборудования с числовым программным управлением и является одним из ведущих мировых производителем оборудования для промышленной автоматизации. По данным компании, представленным на совещании, ежегодная выручка компании €4,7 млрд, штат сотрудников - более 6 тыс. человек по всему миру.