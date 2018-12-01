Власти Вологодской области выделят на агропромышленный комплекс 2,5 млрд рублей

ВОЛОГДА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Вологодской области сохранит в 2019 году финансирование отрасли сельского хозяйства на уровне нынешнего года - порядка 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Сергей Поромонов в кулуарах II Всероссийского молочного форума.

"Сейчас выделено на уровне 2018 года - 2,2 млрд рублей с учетом поступлений из федерального бюджета. Но учитывая, что в октябре агропромышленному комплексу (АПК) [на 2018 год] добавили еще 300 млн рублей, увеличив поддержку до 2,5 млрд рублей, то у нас есть договоренность, и это закреплено протокольно, что отрасли добавят средств, сохранив объем господдержки на уровне нынешнего года", - сказал Поромонов.

По его словам, основной объем средст направят на субсидии на производство молока, растениеводство, а также на конкретные проекты в муниципалитетах. Так, в Сямженском районе планируется построить крупный животноводческий комплекс на 1,5 тыс. голов скота, инвестор подбирает земельные участки. Также в 2019 году планируется приступить к созданию комплекса по выращиванию семги в Вологодском районе - проект мощностью до 2,5 тыс. тонн рыбы в год оценивается в 1,7 млрд рублей.

"Компания "Северное молоко" реализует два проекта - в Грязовецком районе, а также завод по производству сыра в индустриальном парке "Череповец". Большие проекты реализуются в Тотемском районе, где уже сдана первая очередь молочной фермы", - добавил Поромонов.

Как отметил замглавы региона Михаил Глазков, курирующий АПК, ежегодно в регионе сдается порядка 10 крупных животноводческих комплексов.

II Всероссийский молочный форум "Вологда - молочная столица России" проходит в Вологде с 30 ноября по 1 декабря. В нем приняли участие более 400 гостей из 21 региона России, а также из Латвии, Ирландии, Аргентины и Германии. В рамках форума прошли заседания и круглые столы с участием экспертов, мировых лидеров в области производства и переработки молока. Кроме того, на площадке форума впервые состоялись мероприятия премии "Золотой клевер", которая определила самые достойные молочные продукты на потребительском рынке страны.