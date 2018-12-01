Глава МИД ФРГ: отказ германских компаний от "Северного потока - 2" не выгоден никому

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. "Северный поток - 2" является коммерческим проектом; никому не будет лучше, если компании в Германии и в вообще в Европе откажутся от него. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung .

"Это коммерческий проект, - сказал он. - Никому не будет лучше, если немецкие и европейские компании откажутся [от него]".

"Мы дали ясно понять, что "Северный поток - 2" может существовать только в том случае, если транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2019 года. Такого согласия мы добились от России", - утверждал министр. По его словам, "в интересах Европы, чтобы Украина продолжала играть роль страны - транзитера российского газа".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.