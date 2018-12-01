Эксперты рассказали о трех десятках российских ресторанах, попавших в тысячу лучших в мире

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Три десятка российских ресторанов включены в первую тысячу лучших в мире. Как сообщила в субботу ТАСС президент фестиваля "Франко-русские гастрономические сезоны" Наталья Марзоева, полностью рейтинг La Liste, составленный международной командой экспертов по итогам изучения 16 тыс. ресторанов на всех континентах, будет опубликован в понедельник.

"Однако уже сейчас мы знаем тех, кто вошел в самую верхнюю часть списка, - отметила она. - В топ 100 включен московский ресторан "Савва" (отель "Метрополь"). В Top 200 к нему присоединился другой столичный ресторан Twins. Оба ресторана давно участвуют в финале ежегодного фестиваля "Франко-русские гастрономические сезоны" и хорошо известны рецензентам во Франции.

По ее словам, в целом в число "золотых ресторанов", как называют в рейтинге первую тысячу, вошли еще 26 российских номинантов. "Это серьезный успех, по сути прорыв непосредственно в элиту отрасли, - сказала Марзоева. - От души поздравляю Андрея Шмакова ("Савва"), тандем братьев Ивана и Сергея Березуцких (Twins, "Близнецы"), Владимира Мухина (White Rabbit, "Белый кролик"), всех замечательных российских коллег с включением в столь престижный мировой рейтинг".

Собеседница напомнила, что в основе La Liste - максимально широкая выборка ресторанов в 180 странах, изучение огромного массива профессиональной прессы и наиболее влиятельных ресторанных рейтингов по всему миру. Этот список формировала команда мировых экспертов во главе с послом Филиппом Фором, возглавляющим комитет по туризму при МИД Франции. Как сообщила Марзоева, основные победители будут приняты в понедельник в Елисейском дворце.

Во Франции кулинарная отрасль - одна из пяти главных национальных работодателей, а ее оборот составляет €50 млрд. Французская гастрономия была включена несколько лет назад в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"С хорошего ресторана начинается имидж страны", - считает мэтр французской кухни Ален Дюкасс, входящий, согласно журналу Forbes, в число ста самых влиятельных людей планеты. Ежегодно по всему миру по инициативе Дюкасса и другого французского мэтра Ги Савуа и при поддержке дипломатического ведомства республики проходит акция "Вкус Франции" (Got de/Good France). Она призвана содействовать распространению знаний о французской кухне, неотъемлемой части национальной культуры.