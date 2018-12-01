Новый президент Мексики исключил возможность своего переизбрания

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет пытаться переизбраться на пост главы государства. Об этом он заявил в субботу в парламенте, выступая с первой речью после официального вступления в должность.

"Ни при каких обстоятельствах я не буду переизбираться", - сказал политик. Действующее законодательство запрещает президенту Мексики идти на второй срок, однако существовали опасения, что Лопес Обрадор, сторонники которого контролируют обе палаты парламента страны, может попытаться изменить эту норму.

Новый президент Мексики добавил, что через 2,5 года пройдет референдум, на который будет вынесен вопрос, оставаться ли ему во главе страны или уходить в отставку. Так он намерен проверить, будут ли граждане одобрять деятельность его правительства.

Глава республики также заявил, что его рабочий день будет длиться 16 часов.

"Я буду работать по 16 часов в день, чтобы очень далеко продвинуться на пути преобразований", - сказал Лопес Обрадор. Он также подчеркнул, что "не имеет права" подвести мексиканский народ. Новый президент намерен искоренить коррупцию и безнаказанность, развивать инфраструктуру, снижать уровень социального неравенства, увеличить объем государственной поддержки пенсионеров, инвалидов и молодежи.

Ряд стратегических проектов нового правительства Мексики был одобрен гражданами по итогам двухдневного консультативного опроса, проведенного в конце ноября. Мексиканцы поддержали проект строительства железной дороги на юго-востоке под названием "Поезд майя", создание нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско, двукратное повышение пенсий по старости, предоставление пособий по инвалидности. Кроме того, они выступили за предоставление стипендий 2,6 млн молодых людей, которые в настоящее время не работают и не учатся, повсеместное внедрение бесплатного интернета и еще ряд инициатив локального плана.

Также Обрадор пообещал, что новое правительство страны не разрешит добывать углеводороды методом фрекинга - гидравлического разрыва пласта.

"Фрекинг [в Мескике] разрешен не будет", - сказал политик. Ранее он уже говорил о том, что республика не станет применять такие методы добычи нефти и газа.

Лопес Обрадор не раз заявлял о необходимости развивать нефтедобывающую отрасль страны, обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень 2,5 млн баррелей в сутки.

Президент Мексики избирается на срок в шесть лет. Лопес Обрадор уверенно победил на выборах главы государства 1 июля этого года.

Лопес Обрадор будет руководить страной до 2024 года.