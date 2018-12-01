Путин и принц Саудовской Аравии обсуждают ситуацию на рынке нефти

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны намерены рассмотреть помимо развития двусторонних отношений и ситуацию на нефтяном рынке, обменяться мнениями по международной проблематике, прежде всего, по обстановке на Ближнем Востоке, в Сирии.

Переговоры проходят в гостинице Alvear Palace в зале Вендом Помпадур. В пятницу Путин и наследный принц неформально пообщались. Их теплая встреча попала в объективы всех мировых СМИ.

"Имеется в виду рассмотреть актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал Ушаков. Он также напомнил, что "эффективная совместная работа РФ и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК+" внесла решающий вклад в стабилизацию мирового рынка углеводородов".

По словам помощника президента, запланирован и обмен мнениями по международной проблематике, прежде всего, обстановке в Сирии. "Россия и Саудовская Аравия выступают в пользу политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии, необходимости сохранения ее единства и территориальной целостности", - отметил он, добавив, что ожидает обсуждения усилий по продвижению политического процесса, включая формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве.

Ушаков также не исключил, что участники переговоров затронут тему Йемена, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения "Ансар Алла". Россия призывает к скорейшему прекращению кровопролития и возобновлению межйеменского диалога под эгидой ООН.

Кроме того, Путин имеет приглашение посетить Саудовскую Аравию. Очевидно, оно будет подтверждено на встрече, но сроки поездки еще предстоит согласовать.

Еще одной темой для разговора может стать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Делегации

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Саудовскую сторону представляют государственные министры, советники наследного принца.