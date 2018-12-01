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Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta

В церемонии подписания меморандума принял участие министр энергетики РФ] Александр Новак

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta. Об этом в субботу в Twitter сообщило Минэнерго РФ.

"[Министр энергетики РФ] Александр Новак принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании об освоении в Аргентине нефтегазовой формации Vaca Muerta с использованием российских технологий добычи", - говорится в сообщении.

Vaca Muerta - месторождение сланцевых углеводородов, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа.

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