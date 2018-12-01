Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta. Об этом в субботу в Twitter сообщило Минэнерго РФ.
"[Министр энергетики РФ] Александр Новак принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании об освоении в Аргентине нефтегазовой формации Vaca Muerta с использованием российских технологий добычи", - говорится в сообщении.
Александр Новак @novakav1 принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании об освоении в Аргентине нефтегазовой формации Vaca Muerta с использованием российских технологий добычи. pic.twitter.com/dHNmNDSazE— Минэнерго России (@MinenergoGov) 1 December 2018
Vaca Muerta - месторождение сланцевых углеводородов, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа.