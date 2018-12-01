Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta. Об этом в субботу в Twitter сообщило Минэнерго РФ.

"[Министр энергетики РФ] Александр Новак принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании об освоении в Аргентине нефтегазовой формации Vaca Muerta с использованием российских технологий добычи", - говорится в сообщении.