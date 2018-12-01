На встрече Трампа и Си Цзиньпина будут присутствовать Помпео, Мнучин, Болтон и Лайтхайзер

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, а также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер примут участие во встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

Также в заявлении говорится, что запланированная встреча двух лидеров пройдет на час раньше - в 17:30 по местному времени (23:30 мск). С американской стороны в ней также примут участие глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, старший советник президента США Джаред Кушнер и экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу.

Ранее в субботу Трамп заявил, что намерен обсудить торговые вопросы на переговорах с Си Цзиньпином.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.