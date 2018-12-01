Макрон заявил, что Франция и США выступают за снижение мировых цен на нефть

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Цены на нефть должны быть зафиксированы на более низком уровне, чем они есть сейчас, соответствующую позицию разделяют Франция и США. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Мы выразили желание держать цены ниже, чем они сейчас, но они должны быть стабильными, - заявил Макрон. - Мы достигли полного согласия по этому вопросу с президентом США [Дональдом Трампом]". "Мы должны придерживаться разумных цен и снизить волатильность", - подчеркнул он.

"Это, конечно, не то место, где решаются вопросы стоимости нефти (саммит G20 - прим. ТАСС), но мы смогли получить четкие обещания, и я надеюсь, что сообщение США и Франции поможет в этом", - заключил Макрон.