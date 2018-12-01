Индийский инвестор открыл в Грозном первую фабрику по огранке драгоценных изделий

ГРОЗНЫЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Фабрика по огранке драгоценных изделий открыта в Грозном за счет инвестиций директора индийской "HVK International" Сани Сакария. В будущем чеченское предприятие планирует создать филиал в Москве.

"Мы стали свидетелями зарождения необычной отрасли экономики Чечни. Здесь будут принимать передовые технологии производства бриллиантов. Готовая продукция будет реализовываться на рынках нескольких стран. Предприятие обеспечит работой 60 человек", - отметил в ходе открытия глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он добавил, что в регионе в текущем году объем инвестиций возрос в два раза по сравнению с 2017 годом. Реализовано 148 проектов, которые позволили создать около 2 тыс. рабочих мест.

В субботу в Грозном также открылась первая выставка продукции российских производителей ювелирных изделий и поставщиков драгоценных камней. В ней приняли участие девять городов России. Продлится выставка до 3 декабря.