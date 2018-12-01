Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

ТАСС, 2 декабря. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте организации.

"Во время встреч с лидерами G20 за последние два дня я подчеркивала, что глобальный рост остается сильным, однако он является умеренным и становится более неравномерным, - говорится в сообщении. - Увеличивается давление на развивающиеся рынки, торговые трения начали оказывать негативное воздействие, повышая риски экономического спада. Таким образом, выбор правильной политики имеет принципиально важное значение для отдельных экономик, глобальной экономики и людей во всем мире".

По мнению Лагард, "существует настоятельная необходимость снизить напряженность в торговых отношениях, отменить недавние повышения пошлин и модернизировать основанную на правилах многостороннюю торговую систему".

В качестве еще одной проблемы, требующей срочного разрешения, директор-распорядитель МВФ назвала "чрезмерный уровень глобального госдолга", который, по подсчету организации, составляет приблизительно $182 трлн.

Согласно сообщению, Лагард дала лидерам стран "двадцатки" рекомендации, направленные на решение проблем, стоящих перед мировой экономикой. Приоритетом она назвала укрепление торговли, что позволит стимулировать рост и приведет к созданию рабочих мест. Помимо этого, Лагард отметила необходимость нормализации монетарной политики, призвала "использовать гибкость обменного курса для ослабления внешнего давления", а также "исключить юридические препятствия для участия женщин в экономике".