Глава РФПИ: в экономику России из российско-саудовского фонда инвестируют $2 млрд

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинвестирует $2 млрд в инфраструктурные проекты в РФ из совместного российско-саудовского фонда в ближайший год, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в участии в ряде инфраструктурных проектов, которые были представлены РФПИ, и мы планируем проинвестировать еще около 2 млрд долларов из совместного российско-саудовского фонда в Россию в ближайший год", - сказал он.

Дмитриев пояснил, что речь идет о двенадцати проектах в нефтехимии, логистике и т.д.

Глава РФПИ рассказал, что на встрече президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом обсуждался вопрос наращивания инвестиций со стороны королевства. По его словам, было отмечено, что объем инвестиций существенен. "Фактически при нулевых инвестициях еще два года назад инвестиции Саудовской Аравии (сейчас) превысили $2 млрд", - сказал Дмитриев.