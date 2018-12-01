{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РФ и Аргентина договорились о сотрудничестве в области мирного атома и рыбного хозяйства

Также внешнеполитические ведомства двух стран утвердили План проведения политконсультаций

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Россия и Аргентина договорились о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и использования мирного атома. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину.

В присутствии лидеров двух стран стороны обменялись подписанным Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Аргентинской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Кроме того, был подписан Стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии.

МИД двух стран утвердили План проведения политических консультаций. Также было заключено Соглашение между автономной некоммерческой организацией "ТВ Новости" и государственной компанией "Радио и телевидение Аргентины" о продолжении трансляции RT в сетке вещания Общественного телевидения Аргентины.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаРоссия
Трамп в ближайшее время официально уведомит Конгресс о прекращении действия NAFTA
Читать полностью