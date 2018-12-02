Президент Аргентины назвал очень продуктивной встречу с Путиным

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри назвал очень продуктивной встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас только что была очень продуктивная встреча. Мы обсудили вопросы из нашей совместной повестки, и мы продолжаем делать необходимые шаги для расширения и диверсификации наших связей", - сказал он в субботу по итогам переговоров.

Макри отметил, что Аргентина "придает большое значение отношениям с Россией".

Сотрудничество с ЕАЭС

Аргентина во время председательства в Южноамериканском общем рынке (МЕРКОСУР) придаст импульс переговорам блока с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), отметил также Макри.

"Мы работаем над тем, чтобы еще больше сблизить наши регионы. Мы разделяем интерес в достижении соглашения между МЕРКОСУР и ЕАЭС", - сказал он.

"И мы берем на себя обязательство в следующем полугодии, когда председательство перейдет Аргентине, придать настоящий импульс этим переговорам", - отметил президент Аргентины.