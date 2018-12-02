СМИ: Трамп согласился не вводить с 1 января новые пошлины на товары из Китая

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты с 1 января 2019 года не будут вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая , комментируя результаты встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе.

Во все тяжкие. Как деградируют отношения США и Китая

"Беседа лидеров двух стран завершилась: дополнительные пошлины с 1 января вводиться не будут, а проведение двусторонних переговоров продолжится", - передал телеканал.

Ранее пресс-служба Белого дома информировала, что встреча Трампа с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа.

24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в 10% на товары из КНР, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в 5-10% в отношении американской продукции стоимостью $60 млрд. После Трамп выразил намерение приступить к новому этапу ограничительных мер и, если Пекин решится на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы на китайские товары и услуги.

В конце ноября президент США заявил, что вряд ли удовлетворит предложение Пекина воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин на 10-25% на импортируемые китайские товары. В то же время тогда Трамп не исключил, что Соединенные Штаты и Китай придут к соглашению об урегулировании двусторонних торговых споров на саммите Группы двадцати в Аргентине.