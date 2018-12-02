Власти Чукотки будут добиваться обнуления ставки аэропортовых сборов

АНАДЫРЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотского автономного округа будут добиваться обнуления ставки аэропортовых сборов, это связано с тем, что авиация в регионе практически не имеет альтернатив. Чукотке необходимо привлекать для этой работы как можно больше авиакомпаний, сообщил ТАСС губернатор Чукотки Роман Копин в кулуарах конференции "Развитие малого и среднего бизнеса".

"Я думаю, что важно обнулить ставки аэропортовых сборов. Мы будем этого добиваться, потому что для Чукотки авиация безальтернативна: чем больше здесь будет компаний больших, маленьких, средних, то жизнь будет другая, и экономика тоже будет двигаться по-другому. Будет развиваться туризм, и крупные проекты тоже будут проще реализовываться, поскольку потребуется другая мобильность жителей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на Чукотке работает федеральное казенное предприятие, которое обслуживает основную наземную аэропортовую инфраструктуру, и это финансируется из федерального бюджета. По мнению Копина следующий шаг государства - перестать брать средства с авиакомпаний и сейчас для этого уже все готово. В настоящее время снижен НДС - с 20 до 10%.

"У нас обсуждалось снижение сборов и ставок в аэропортах для того, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании и дать возможность разным авиакомпаниям летать и выполнять рейсы на Дальнем Востоке. Пока обнулить не удалось, хотя это стратегическая цель, которая, как мне кажется, оправдана и целесообразна в районах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке", - резюмировал чиновник.

Конференция "Развитие малого и среднего бизнеса" проходит на Чукотке с 29 ноября по 2 декабря. Мероприятия проводятся в двух городах - Билибино и Анадырь. В рамках конференции для предпринимателей организованы мастер- классы, семинары, индивидуальные консультации по мерам поддержки, ведению бизнеса, работе с инвесторами и так далее. Организатором конференции является Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО при поддержке правительства региона и информационного агентства России ТАСС.