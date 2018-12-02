Строительство Баимского горно-обогатительного комбината начнется в 2019 году

АНАДЫРЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Строительство Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений "Баимка" на Чукотке начнется в 2019 году. Об этом ТАСС в кулуарах конференции "Развитие малого и среднего бизнеса" в Чукотском автономном округе рассказал губернатор Роман Копин.

"В настоящее время завершены подготовительные работы, проведены изыскательские работы на самом месторождении "Баимка". В настоящее время там завершаются процедуры с завершением сделки по привлечению стратегического инвестора, мы ожидаем физических работ по строительству ГОКа с 2019 года", - сказал Копин.

Он добавил, что на месторождении уже подготовлен городок для строителей, который в дальнейшем будет расширен. Энергетики уже начали работу на месторождении. Ранее сообщалось, что ГОК начнет работать в 2022 году.

Сейчас власти региона ожидают решения правительства РФ по одобрению сделки с инвестором и придания официального статуса ТОР "Баимская", в раках которой находится месторождение. Инвестором выступит казахстанская компания Kaz Minerals.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на "Песчанку" с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК "Баимская". Ресурсы "Песчанки" по JORC - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Баимский ГОК должен выпускать 148 тыс. тонн меди и 276,5 тыс. унций золота в год, при этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.

Конференция "Развитие малого и среднего бизнеса" проходит на Чукотке с 29 ноября по 2 декабря. Мероприятия проводятся в двух городах - Билибино и Анадырь. В рамках конференции для предпринимателей организованы мастер- классы, семинары, индивидуальные консультации по мерам поддержки, ведению бизнеса, работе с инвесторами и так далее. Организатором конференции является Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО при поддержке правительства региона и информационного агентства России ТАСС.