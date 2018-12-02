Трамп согласился не поднимать пошлины против Китая с 1 января

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. Как сообщает в субботу пресс-служба Белого дома, после окончания этого строка Трамп намерен поднять пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

"Президент Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%. Китай согласился закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс", - сообщила пресс-служба администрации США.

"Обе стороны согласились приложить усилия, чтобы достичь нового соглашения в следующие 90 дней. Если к концу отведенного времени стороны не заключат соглашение, то тарифы вырастут с 10% до 25%", - подчеркнул Белый дом.

"Эта была потрясающая и продуктивная встреча с безграничными возможностями для США и Китая. Для меня большая честь работать с председателем Си Цзиньпином", - заявил президент США Дональд Трамп.

Стороны также договорились незамедлительно начать переговоры, чтобы решить проблемы в области передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, не связанных с тарифами барьеров, кибератак и киберворовства. По словам Белого дома, китайский лидер Си Цзиньпин также согласился признать опиоидный анальгетик фентанил веществом, оборот которого нужно контролировать. Как поясняет Белый дом, это означает, что люди, продающие фентанил американским гражданам, будут преследоваться в КНР по всей строгости закона.

Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа. Перед началом рабочего обеда Трамп заявил, что его личные отношения с Си Цзиньпином помогут странам заключить новое торговое соглашение.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам.

