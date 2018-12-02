СМИ: Китай и США намерены отменить все дополнительные повышенные пошлины

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты намерены в ходе консультаций договориться об отмене всех дополнительных повышенных пошлин на товары двух стран. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

"КНР и США активизируют переговоры, чтобы отменить все дополнительные тарифы", - отмечается в сообщении агентства.

Белый дом между тем информировал, что президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином согласился не поднимать пошлины с 10% до 25% с 1 января, а Китай согласился закупать американскую продукцию в значительном количестве, чтобы сократить торговый дисбаланс. Однако если США и Китай не добьются прогресса на переговорах за 90 дней, то Трамп поднимет пошлины до 25%, уточнил Белый дом.

24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в 10% на товары из КНР, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в 5-10% в отношении американской продукции стоимостью $60 млрд. После Трамп выразил намерение приступить к новому этапу ограничительных мер и, если Пекин решится на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы на китайские товары и услуги.

В конце ноября президент США заявил, что вряд ли удовлетворит предложение Пекина воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин на 10-25% на импортируемые китайские товары. В то же время тогда Трамп не исключил, что Соединенные Штаты и Китай придут к соглашению об урегулировании двусторонних торговых споров на саммите Группы двадцати в Аргентине.