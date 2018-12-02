WP: в США могут принять бюджет на неделю, чтобы отложить приостановку работы правительства

ТАСС, 2 декабря. Представители Конгресса США и Белого дома обсуждают возможность принятия бюджета сроком на одну неделю, что позволит отложить приостановку работы федерального правительства до тех пор, пока Вашингтон не простится с бывшим президентом страны Джорджем Бушем-старшим. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

Окончательного решения по данному вопросу еще не было принято, однако о нем может быть объявлено уже в воскресенье, когда президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон, пишет издание. Согласно данным газеты, в зависимости от успешности переговоров, законодатели также могут попытаться добиться принятия бюджета на 10 дней или две недели.

Обсуждение подобной меры связано с тем, что 5 декабря станет в США днем траура по случаю смерти Буша-старшего. Как отмечает издание, в подобных ситуациях представители Республиканской и Демократической партий США склонны на время забывать о разногласиях.

Если Конгресс США не примет законопроект о бюджете до полуночи 7 декабря, ряду учреждений федерального правительства придется приостановить свою работу из-за отсутствия финансирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если законодательный орган не одобрит выделение $5 млрд, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой.

41-й президент США Джордж Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. На посту главы государства он провел семь встреч с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). В последние годы Буш-старший страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.