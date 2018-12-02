Трамп в ближайшее время официально уведомит Конгресс о прекращении действия NAFTA

ТАСС, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшее время официально уведомить Конгресс о том, что он прекращает действие Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), предоставив законодателям шесть месяцев на одобрение новой сделки. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

"В скором времени я официально прекращу действие NAFTA", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета.

В пятницу, 30 ноября, на полях саммита Группы двадцати премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и предшественник президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора Энрике Пенья Ньето подписали новый трехсторонний торговый договор. Он пришел на смену NAFTA, действовавшему с 1994 года.