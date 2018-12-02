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Volvo отзовет в Китае 16,5 тыс. авто из-за неисправности модуля коммуникации

Сообщается, что из-за этого при ДТП или поломке транспортного средства службы спасения дистанционно не смогут установить точное местоположение машины

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Автоконцерн Volvo отзовет с китайского рынка более 16,5 тыс. автомобилей из-за выявленного дефекта в модуле коммуникации автомобиля (VCM). Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

Согласно данным, опубликованным со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР, брак был выявлен в импортных, а также произведенных на территории Китая моделях XC90, S90, V90CC и XC40, сошедших с конвейера в 2016-2018 годы.

Согласно опубликованным данным, массовая неисправность зафиксирована в программном обеспечении модуля VCM. В результате при ДТП или просто в случае поломки транспортного средства службы спасения дистанционно не смогут установить точное местоположение машины, попавшей в аварию.

Все автомобили, относящиеся к данной категории, в ближайшее время могут пройти бесплатное техническое обслуживание в дилерских центрах производителя с заменой дефектных комплектующих.

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