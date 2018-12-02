Потери Минска от налогового маневра в РФ могут составить около $10 млрд

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Белоруссия в течение шести лет может потерять около $10 млрд от налогового маневра в России в случае отсутствия компенсации с российской стороны. Об этом заявил заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

"Если ничего не менять, то глобальные потери в течение шести лет при реализации налогового маневра составят порядка $10 млрд, из которых [$]3 млрд - выпадающие доходы бюджета, 6 млрд - ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов", - отметил замглавы минфина Белоруссии во время дискуссии на прошедшем форуме BelarusCrossway'18.

По словам замминистра, "сценария развития ситуации два: будет компенсация или не будет компенсации". "Самый негативный сценарий, когда стороны не договорились и разошлись по своим комнатам. Мы начинаем нести определенные убытки, как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов", - сказал Белковец. В этом случае, пояснил он, "переработка становится убыточной, и нет смысла тогда ввозить 24 млн тонн нефти для переработки". Ведь, уточнил представитель минфина, для насыщения внутреннего рынка хватит 6 млн тонн нефти, 1,5 млн тонн из которых Белоруссия добывает сама.

Белковец сообщил, что в бюджете Белоруссии на 2019 года "мы компенсацию не закладывали, понимая, что процесс этот не быстрый, и вряд ли решение будет принято в течение ближайших недель". "Споры и обсуждения с Российской Федерацией будут продолжаться, и Беларусь будет занимать позицию самую жесткую", - заявил замминистра финансов. По его словам, "реально мы видим понимание российской стороны и обсуждаем механизм, коэффициент этого возмещения или определенной компенсации". "Но вообще такие действия (налоговый маневр) правительства Российской Федерации противоречат самой сути общего экономического пространства, которое предполагало единый рынок энергоносителей и т. д. И смысла в таком союзе, когда одна сторона отстаивает свои интересы, а другие - должны с этим согласиться, не будет. Тогда вернемся к вопросу целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе и его существовании", - отметил заместитель министра финансов Белоруссии.

История вопроса

Россия и Белоруссия с начала ноября обсуждают механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Белорусский минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель. Потери возникнут из-за ожидаемого удорожания нефти для Белоруссии и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Рассматриваются два варианта компенсации: Россия предлагает межбюджетный трансферт, а Белоруссия, по словам премьер-министра республики Сергея Румаса, предпочитает "фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти".

Как заявил ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия компенсирует потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли путем трансферта из федерального бюджета, если решение о компенсации будет принято. Стороны ранее договаривались решить вопрос к 15 декабря нынешнего года.