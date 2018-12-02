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Медведев проведет совещание по нацпроектам в сферах занятости, малого бизнеса и экспорта

Ранее премьер-министр РФ сообщал, что общие расходы на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах составят почти 5,7 трлн рублей.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщает пресс-служба правительства, участники встречи обсудят вопросы реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

В мероприятии примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, а также помощник президента Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов и руководители профильных организаций.

Неделю назад Медведев собирал вице-премьеров и ряд министров для обсуждения уточнений в реализации трех других нацпроектов - в сферах культуры, экологии и развития городской среды. Тогда премьер, в частности, рассказал, что общие расходы на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей.

Всего во исполнение нового майского указа президента ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Совет при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года - приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ.

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