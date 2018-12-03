В мире начинаются продажи консоли Playstation Classic

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Японская компания Sony начинает в понедельник по всему миру продажи своей новой ретро-консоли Playstation Classic, которая представляет собой переиздание оригинальной приставки 1994 года, но в уменьшенном варианте. Продажи стартовали в тот же день, в который в своем время поступила в продажу в Японии оригинальная приставка 24 года назад.

Размер Playstation Classic на 45% меньше своего прародителя - весит она всего 170 гр при весе джойстиков в 140 гр. Вместе с приставкой прилагается 20 предустановленных игр, знакомых всем поклонникам приставки, ставшей одной из самых успешных домашних консолей за всю историю индустрии. Среди них такие легендарные игры, как Final Fantasy VII, Metal Gear Solid и Tekken 3.

Набор предустановленных игр различается для японского и западных релизов, учитывая особенности аудитории. Так, геймеры из Японии получат возможность сыграть в знаменитую кинематографическую ролевую игру-ужастик Parasite Eve, а игроки из США и Европы - в самую первую Grand Theft Auto. Консоль имеет HDMI-выход и два геймпада в комплекте, блок питания при этом нужно покупать отдельно.

Ставшая в последствии легендарной приставка Playstation увидела свет в 1994 году, совершив настоящий прорыв в мире игровых консолей. За 12 лет официальных продаж было реализовано более 102 млн копий консоли.