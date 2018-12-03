"Вертолеты России" за месяц получили от стран АТР заявки более чем на 70 машин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") за месяц получил от стран Азиатско-Тихоокеанского региона заявки на поставку более 70 машин общей стоимостью свыше $500 млн. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.

Компания провела демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии, который завершился 3 декабря презентацией в Куала-Лумпуре.

"Полученные за месяц демотура заявки на поставку в ближайшие три года в страны Азиатско-Тихоокеанского региона свыше 70 российских вертолетов на сумму более полумиллиарда долларов - это наглядное подтверждение конкурентоспособности и востребованности российской гражданской вертолетной техники за рубежом, логичный результат комплексных мер правительства по поддержке российского гражданского экспорта на мировые рынки", - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о портфеле заказов на гражданские вертолеты Ми-171А2 и "Ансат".

"Речь идет как о "твердых", так и о "мягких" контрактах. Так, например, только в Китае подписан контракт на поставку 20 вертолетов "Ансат" в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР. Остальные 50 вертолетов планируется поставить во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию", - сообщил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

По его словам, в ближайшие десять лет спрос на гражданские вертолеты в странах Юго-Восточной Азии может составить до 420 машин, при этом российский холдинг рассчитывает на существенную долю этого рынка.