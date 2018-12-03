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Вице-премьер РФ Гордеев поручит формировать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб

Соответствующие указания будут даны главам профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручит руководителям профильных министерств и ведомств, а также властям регионов своевременно формировать зерновые запасы для поддержания цен на социально значимые продукты и стабилизации ситуации со стоимостью хлеба. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства.

"Алексей Гордеев даст соответствующие указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул зампред правительства, важнее всего обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на так называемые социальные виды хлеба - буханку и батон, которые пользуются повышенным спросом у малоимущих граждан. Это, по его мнению, является главной задачей руководителей регионов. При этом, отмечается в сообщении, по качеству "социальный" хлеб не должен уступать продукции массового спроса.

В пресс-службе вице-премьера уточнили, что проблема обеспечения производителей качественным продовольственным зерном и ситуация на рынке хлеба Гордеев обсуждал на встрече с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским.

Тот отметил, что мукомолы и хлебопеки прикладывают максимальные усилия для сдерживания роста цен и стабилизации положения на рынке, а сложившаяся в последние месяцы ситуация с ростом цен на зерно и муку была прогнозируемой. "Ограниченный доступ перерабатывающих предприятий к льготным кредитным ресурсам напрямую влияет на формирование зерновых запасов на предприятиях мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленностей, для обеспечения эффективной работы которых требуется переходящий трех-, четырехмесячный запас зерна", - сказал Чешинский, чьи слова приводятся в сообщении.

По мнению президента Российского союза пекарей, для решения проблемы необходимо предоставление перерабатывающим компаниям финансовой поддержки. Чешинский отметил, что только своевременное создание долгосрочных зерновых запасов у мукомольных предприятий и переходящих остатков зерна на следующий год является основой стабильных цен и бесперебойной работы пекарей, гарантом качества и безопасности выпускаемой продукции. Обеспечение такого статус-кво во многом зависит от степени личной вовлеченности губернаторов, участия и контроля со стороны региональных властей, считает он.

Ситуация на рынке хлеба

Ранее красноярские производители "Ярхлеб" и "Дихлеб" предупредили торговые сети о повышении цен в среднем на 8-12% на весь ассортимент, писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма предприятий. Исполнительный директор "Дихлеба" Евгений Демидов основной причиной изменения цен назвал рост цен на зерно.

В свою очередь, Минсельхоз подчеркивал, что проводит еженедельный мониторинг рынка зерна и хлеба и считает сложившуюся ситуацию стабильной. Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев также отмечал, что на данный момент нет условий, при которых могли бы расти цены на хлеб.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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