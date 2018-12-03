Вице-премьер РФ Гордеев поручит формировать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручит руководителям профильных министерств и ведомств, а также властям регионов своевременно формировать зерновые запасы для поддержания цен на социально значимые продукты и стабилизации ситуации со стоимостью хлеба. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства.

"Алексей Гордеев даст соответствующие указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул зампред правительства, важнее всего обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на так называемые социальные виды хлеба - буханку и батон, которые пользуются повышенным спросом у малоимущих граждан. Это, по его мнению, является главной задачей руководителей регионов. При этом, отмечается в сообщении, по качеству "социальный" хлеб не должен уступать продукции массового спроса.

В пресс-службе вице-премьера уточнили, что проблема обеспечения производителей качественным продовольственным зерном и ситуация на рынке хлеба Гордеев обсуждал на встрече с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским.

Тот отметил, что мукомолы и хлебопеки прикладывают максимальные усилия для сдерживания роста цен и стабилизации положения на рынке, а сложившаяся в последние месяцы ситуация с ростом цен на зерно и муку была прогнозируемой. "Ограниченный доступ перерабатывающих предприятий к льготным кредитным ресурсам напрямую влияет на формирование зерновых запасов на предприятиях мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленностей, для обеспечения эффективной работы которых требуется переходящий трех-, четырехмесячный запас зерна", - сказал Чешинский, чьи слова приводятся в сообщении.

По мнению президента Российского союза пекарей, для решения проблемы необходимо предоставление перерабатывающим компаниям финансовой поддержки. Чешинский отметил, что только своевременное создание долгосрочных зерновых запасов у мукомольных предприятий и переходящих остатков зерна на следующий год является основой стабильных цен и бесперебойной работы пекарей, гарантом качества и безопасности выпускаемой продукции. Обеспечение такого статус-кво во многом зависит от степени личной вовлеченности губернаторов, участия и контроля со стороны региональных властей, считает он.

Ситуация на рынке хлеба

Ранее красноярские производители "Ярхлеб" и "Дихлеб" предупредили торговые сети о повышении цен в среднем на 8-12% на весь ассортимент, писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма предприятий. Исполнительный директор "Дихлеба" Евгений Демидов основной причиной изменения цен назвал рост цен на зерно.

В свою очередь, Минсельхоз подчеркивал, что проводит еженедельный мониторинг рынка зерна и хлеба и считает сложившуюся ситуацию стабильной. Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев также отмечал, что на данный момент нет условий, при которых могли бы расти цены на хлеб.