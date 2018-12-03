Япония выразила Китаю протест из-за разработки газовых месторождений в спорном районе

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Японии выразили Китаю протест в связи с тем, что китайская сторона в одностороннем порядке возобновила разработку газовых месторождений в спорном районе Восточно-китайского моря. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Эти действия полностью противоречат позиции Японии. Вызывает крайнее сожаление тот факт, что Китай продолжает разработку [месторождений] в одностороннем порядке. Нами был заявлен протест", - подчеркнул он.

В 2008 году Токио и Пекин подписали соглашение о совместной разработке газовых полей в Восточно-китайском море. Тем не менее переговоры по данному вопросу были заморожены после инцидента 2010 года, когда японская береговая охрана задержала китайский рыболовецкий траулер в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем. После этого Токио неоднократно подозревал Пекин в ведении односторонней разработки газовых месторождений в обход действующих соглашений.