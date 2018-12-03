Власти Забайкалья направят дополнительные 1,3 млрд рублей от кабмина РФ на зарплаты и ЖКХ

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделило Забайкальскому краю 1,35 млрд рублей. Эти средства направят на выплату зарплат и покупку топлива для коммунальных организаций, сообщил в понедельник врио губернатора Александр Осипов.

"Правительство РФ выделило нам дополнительно 1,3 млрд рублей. Первоочередные цели, на которые их нужно направить - это своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных пособий, обеспечение топливом коммунальных организаций, софинансирование ЖКХ", - сказал Осипов, открывая оперативное совещание в правительстве региона.

Он призвал власти края как можно быстрее внести все необходимые изменения в краевой бюджет и начать использовать эти средства. По его словам, это, в том числе, позволит поправить ситуацию с обеспечением топливом предприятий ЖКХ в районах Забайкалья.