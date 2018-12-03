Нефть Brent подорожала почти на 5% на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 4,89% и составила $62,37 за баррель по состоянию на 8:45 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки нефти растут на фоне новости о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом, в частности, 1 декабря сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. При этом вопрос по поводу объемов добычи еще не решен, однако позднее министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи сказал, что технический комитет ОПЕК+ уже готовит соответствующее предложение.

Россия и Саудовская Аравия с октября обсуждают возможность сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году и готова снизить экспорт с декабря. Россия в ноябре также снизила добычу, но о готовности к дальнейшему сокращению пока не заявляла.

Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров стран ОПЕК+ в Вене 6-7 декабря.