АСИ готово помочь Приморскому краю подняться в рейтинге инвестиционного климата

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово помочь Приморскому краю улучшить инвестиционный климат в регионе и подключить к этой работе федеральные ведомства, в том числе, Росреестр и Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом сообщила журналистам в понедельник во Владивостоке гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. В 2017 году он впервые охватил все регионы и позволил оценить качество инвестклимата в динамике. В 2016 году исследование также проводилось во всех субъектах РФ, но Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Крым и Севастополь оценивались вне рейтинга.

"Ситуация непростая, у нас, по оценкам предпринимателей, Приморский край занимает 76 позицию. <...> У [врио главы региона] Олега Николаевича [Кожемяко] оптимистичный и здравый настрой, а самое главное - он уже знает, что нужно делать, потому что те реформы, которые были реализованы в Сахалинской области [Кожемяко ранее занимал должность губернатора Сахалинской области], они позволили коренным образом изменить качество работы структуры, институтов для бизнеса, мер поддержки. <...> Вместе готовы взаимодействовать и включать федеральные ведомства, тот же Росреестр, ФНС, коллег, которые также оказывают услуги для бизнеса на уровне регионов, потому что есть вопросы в части подключения к электросетям, получения разрешений на строительство, регистрации предприятий", - сказала Чупшева.

Ранее сообщалось, что дальневосточные регионы за последний год сильно продвинулись в работе по улучшению инвестиционного климата для предпринимателей. Лидерами роста стали Хабаровский край, Сахалинская область и Камчатский край. В национальном рейтинге инвестклимата регионов РФ 2018 года регионы Дальнего Востока показали прирост интегрального индекса рейтинга в 1,5 раза лучше, чем в среднем по стране, в топ-20 регионов впервые вошел Хабаровский край, а Сахалинская область - в тройку лидеров роста с наилучшей динамикой среди дальневосточных субъектов.