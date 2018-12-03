Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в ноябре вырос до 52,6 пункта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2018 года вырос до отметки 52,6 пункта против 51,3 пункта в октябре. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Подъем [производства] был обусловлен увеличением объемов заказов и усилением клиентского спроса", - отмечается в сообщении.

При этом темпы производственного роста обрабатывающих отраслей РФ достигли десятимесячного максимума, добавили в агентстве.

"Обнадеживает тот факт, что компании были оптимистичны в отношении будущего роста объемов производства, что положительно отразилось на увеличении рабочих мест. Темпы роста занятости были максимальными с начала 2017 года", - прокомментировал экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значение индекса PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.