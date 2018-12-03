Котировки нефти Brent слабо отреагировали на решение Катара покинуть ОПЕК

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне незначительно снизилась на фоне новости о том, что Катар намерен покинуть ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. После этой публикации цена нефти снизилась на 16 центов, до $62,16 за баррель, что на 4,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Однако уже спустя 20 минут котировки отыграли потери и вернулись к уровню в $62,32 за баррель, или 4,8% выше закрытия торгов пятницы.

О намерении Катара выйти из Организации стран - экспортеров нефти 3 декабря сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министерство по вопросам энергетики страны.