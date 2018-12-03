РЖД вложит 2,5 млрд рублей в модернизацию ж/д подхода к мосту в Китай через Амур

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ОАО "РЖД" направит в 2019 году 2,5 млрд рублей на модернизацию железнодорожной ветки, ведущей к мосту через Амур в Китай, сообщила в понедельник Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал РЖД).

Мост Нижнеленинское (Еврейская АО, ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Китай) - первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина - 2209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Сдача российской части моста запланирована на лето 2019 года. Китай уже завершил строительство своей части.

"Проект, который находится на особом контроле у правительства РФ, - это строительство мостового перехода через реку Амур в районе села Нижнеленинское. Инвестиционной программой ОАО "РЖД" в 2018 году на него [на железнодорожный подход к мосту] предусмотрено 1,3 млрд рублей, а в завершающем 2019 году - 2,5 млрд рублей", - сообщила ДВЖД.

Средства пойдут на реконструкцию железнодорожного пути и самой станции ветки Биробиджан - Ленинск, уточнил ТАСС представитель пресс-службы. После завершения работ пропускная способность ветки увеличится до 13,3 млн тонн. По данным грузоотправителей, объем перевозок в 2019 году ожидается на уровне около 3 млн тонн.

Инвестпрограмма РЖД предусматривает в общей сложности 6,7 млрд рублей на проекты на территории ЕАО в 2019-2020 годах. С 2016 по 2018 уже выделила на проекты в регионе более 8 млрд рублей, средства в основном пошли на модернизацию железнодорожного полотна.

Мост через Амур

Соглашение о строительстве первого железнодорожного моста через Амур было подписано в 2013 году. Согласно официальным данным, стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. На 25% объект финансирует Фонд Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC).

Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.