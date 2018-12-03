Прокуратура сообщила о нарушениях при эксплуатации причалов в порту Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура (ЮТП) потребовала устранить нарушения при эксплуатации причальных сооружений в акватории морского порта Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ЮТП.

"Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности объектов морского транспорта в ООО "Цезарь Ойл" и ООО "Причал", которые в акватории морского порта Ростов-на-Дону эксплуатируют причальные сооружения. Причальные сооружения содержались в ненадлежащем состоянии, имели повреждения. В отношении юридических и должностных лиц вынесены четыре постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Также выявлены нарушения со стороны капитана морского порта Ростов-на-Дону, который неправомерно разрешал постановку судов, не включенных в состав морского порта, к причальным сооружениям ООО "Причал" и ООО "Цезарь Ойл", уточняется в пресс-релизе. "Волго-Донская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения при эксплуатации причальных сооружений в акватории морского порта Ростов-на-Дону", - уточняется в сообщении.