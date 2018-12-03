Глава ОСК: стендовые испытания воздухонезависимой установки для подлодок РФ идут успешно

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует провести испытания воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для неатомных подлодок на прототипе отсека субмарины, стендовые испытания лабораторных образцов ВНЭУ идут успешно. Об этом сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Испытания пока идут положительно - все заводится, генерируется, расщепляется", - добавил он.

Рахманов уточнил, что разработаны несколько разные концепции ВНЭУ от КБ "Малахит" и ЦКБ МТ "Рубин", на их основе построены лабораторные модели.

"Наша задача на сегодняшний день - поместить эти лабораторные модели в прототип корпуса лодки и начать испытания в управляемой среде. Потом будем выходить на испытания на реальной субмарине, на какой, пока не знаю", - сообщил президент корпорации.

Рахманов отметил, что в перспективе основным элементом ВНЭУ могут стать литий-ионные батареи, однако они обладают повышенной взрывоопасностью и нужно проводить дополнительные испытания.

Концепция ВНЭУ предполагает, что неатомной подлодке не требуется всплытие для подзарядки аккумуляторных батарей.