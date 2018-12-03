Финансирование санавиации Новгородской области достигнет 45 млн рублей в 2019 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Финансирование санавиации в Новгородской области в 2019 году возрастет более чем в пять раз и составит 45 млн рублей. Это позволит медикам совершить более ста вылетов и эвакуировать пострадавших с мест ДТП, сообщила в понедельник ТАСС министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.

"В этом году на санавиацию у нас было заложено 8 млн рублей, мы использовали еще не все средства и совершили семь вылетов. В следующем году заложено 45 млн рублей в рамках национального проекта и за счет областного бюджета. Эти средства рассчитаны на 115 вылетов", - сказала Саволюк.

По ее словам, в 2018 году у медиков не было возможности эвакуировать пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, поскольку габариты вертолета не позволяли приземляться на дороге. В основном пациентов забирали из областных медицинских учреждений, куда пострадавших доставляли с места ЧП.

"У нас есть в дорожной карте такой показатель, как снижение смертности от ДТП. Поэтому в следующем году вертолет будет мобильный, специально лицензирован под требования санитарной авиации, чтобы была возможность садиться на трассе", - пояснила министр. По ее словам, в 2019 году борт также будет оборудован для эвакуации двух человек, до этого медики могли перевезти только одного пациента.

"Большинство пострадавших в чрезвычайных ситуациях, которые не дожили до прибытия спасателей или скончались в машине скорой по дороге в больницу, погибают из-за продолжающегося внутреннего кровотечения. Единственный способ спасти больного - скорейшая доставка в операционную и санитарная авиация решает эту проблему", - отметила Саволюк.

По ее словам, с расширением возможностей санавиации региональный Минздрав также рассчитывает снизить показатели смертности от инсультов, так как пациенты с этим заболеванием плохо переносят транспортировку наземным транспортом.