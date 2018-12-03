Матвиенко предложила гильдиям или ассоциациям подавать заявки на регистрацию бренда

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает отрегулировать процесс подачи заявок на регистрацию брендов таким образом, чтобы заявку подавала не одна организация, а гильдия или ассоциация производителей, чтобы впоследствии совместно заниматься продвижением товара.

"У нас в стране заявку на тот или иной бренд часто подает одна организация, одно юридическое лицо. В то время как за рубежом заявление на каждый бренд подает, как правило, объединение производителей - гильдия или ассоциация. И затем именно объединение занимается продвижением товара, защищает права его производителей", - сказала Матвиенко в понедельник на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при верхней палате парламента.

По ее мнению, такой подход позволит избегать монополии со стороны одного производителя на использование бренда и более эффективно продвигать его на рынке.

Кроме того, Матвиенко считает, что проверка наличия в товарах особых свойств должна проводиться с обязательным привлечением представителей научного сообщества. "Когда речь заходит о таких тонких материях, как, к примеру, точный химический состав почвы, на которой выращивается виноградная лоза, обойтись без серьезной профессиональной экспертизы невозможно", - отметила она.

Председатель верхней палаты парламента напомнила, что при министерствах и других органах власти действует немало подведомственных научных организаций. "Надо подумать о том, чтобы придать им функции проведения экспертизы о наличии в товарах особых свойств. Осуществлять финансирование этой деятельности научных организаций можно в рамках государственных заданий. При этом, конечно же, это не должно скатиться к очередным бюрократическим процедурам, к бюрократическим преградам", - сказала Матвиенко.

Защита брендов

Матвиенко также настаивает на скорейшем принятии законопроекта о признании географического указания места производства товара объектом интеллектуальных прав.

Она напомнила, что законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. "Расширенная рабочая группа в течение этой сессии интенсивно работает над поправками к законопроекту. Считаю, что и наш Совет должен проконтролировать ход прохождения этого законопроекта. Мы хотели бы его принять как можно быстрее", - сказала Матвиенко.

Спикер указала на то, что сегодня в наименованиях товарных знаков нередко уже закладывается географическая привязка. Однако, продолжила она, "товарные знаки приносят доход организациям, которым принадлежат", их можно продать и даже сдать в аренду - выгоду в любом случае получает правообладатель знака.

"Географическое указание, напротив, может использоваться многими организациями, производящими товар в месте его происхождения. Географическое указание четко связано с местом происхождения товара. Оно не может быть передано другому лицу, не находящемуся в соответствующей местности", - пояснила спикер, говоря о важности законопроекта.

Матвиенко выразила уверенность в том, что "широкое использование географического указания будет способствовать в том числе и повышению известности региона, росту инвестиций, развитию туризма и появлению новых рабочих мест". "А покупатель, видя на прилавке крымское вино, вологодское масло или башкирский мед, будет на 100% уверен, что покупает оригинальную продукцию высокого качества", - резюмировала она.

Международная регистрация брендов

Кроме того, Матвиенко поручила профильным комитетам палаты проработать вопрос о скорейшем присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему на международном уровне регистрировать географические указания места производства товаров.

"Три года назад был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. Этот документ дает возможность осуществлять международную регистрацию географических указаний. Считаю, что и нашей стране надо будет присоединиться к этому акту", - сказала она.

В связи с этим Матвиенко попросила комитеты Совфеда по науке, образованию и культуре, а также по международным делам "совместно с министерством иностранных дел, Минэкономразвития ускорить проработку этого вопроса и подписания этого международного акта". По словам сенатора, "в Европе регионы внимательно следят за тем, чтобы связанная с ними по названию продукция соответствовала самым лучшим стандартам".