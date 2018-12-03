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ЦБ сохраняет планы по запуску маркетплейса в феврале 2019 года

Ранее РБК сообщил, что маркетплейс ЦБ будет запущен с опозданием из-за необходимости доработки соответствующего законопроекта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России сохраняет планы по запуску маркетплейса [онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению], намеченного на февраль 2019 года, сообщил ТАСС первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"У нас все по плану. Я надеюсь, мы в феврале стартуем с вкладами", - сообщил он.

Ранее РБК сообщил, что маркетплейс ЦБ будет запущен с опозданием. Причиной издание называет необходимость доработки соответствующего законопроекта, который Госдума не успевает рассмотреть к запланированному сроку.

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