ЦБ сохраняет планы по запуску маркетплейса в феврале 2019 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России сохраняет планы по запуску маркетплейса [онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению], намеченного на февраль 2019 года, сообщил ТАСС первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"У нас все по плану. Я надеюсь, мы в феврале стартуем с вкладами", - сообщил он.

Ранее РБК сообщил, что маркетплейс ЦБ будет запущен с опозданием. Причиной издание называет необходимость доработки соответствующего законопроекта, который Госдума не успевает рассмотреть к запланированному сроку.