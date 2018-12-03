ЦБ и Петербургская биржа разработают методы борьбы с манипуляциями на торгах топливом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработает модели борьбы со спуфингом (незаконная практика на бирже, которая заключается в размещении большого заказа по цене существенно ниже или выше реальной стоимости, однако сделка не совершается - прим. ТАСС). Об этом ТАСС сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Сегодня мы должны посмотреть на спуфинг, таких заявок очень много. Мир столкнулся с этим не вчера и не только на рынке топлива. Это может быть лимитирование коэффициента заключенных сделок к количеству заявок. Может быть срок, когда заявка стоит в "стакане" и ее нельзя снять 3-5 минут", - рассказал Швецов.

"Это также может быть тариф. То есть на бирже платят за заключенные сделки, но в случае, если коэффициент заявок в сделке изменяется, тариф может быть уже на сами заявки. Цена шага тоже может сильно влиять на спуфинг. Поэтому биржа должна вместе с нами построить модели, как снизить влияние спуфинга на колебания цен", - отметил первый зампред ЦБ.