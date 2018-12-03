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Мировые цены на нефть

Песков не стал называть лучшую для России цену на нефть

По словам представителя Кремля, ему нечего добавить к тому, что на эту тему говорил глава государства Владимир Путин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, какая цена на нефть лучше для РФ.

"Мне нечего добавить к тому, что на эту тему говорил президент [России Владимир] Путин", - сказал журналистам представитель Кремля.

28 ноября, выступая на форуме "Россия зовет!", глава российского государства назвал наиболее сбалансированной и справедливой ценой для российской экономики уровень в районе $60 за баррель. "Насколько я помню, в 2013 году цена была $43 за баррель, в текущем - $72, сейчас она упала, потом снова приподнялась. Нам мой взгляд, в районе $60 - это абсолютно приемлемая величина, она нас устраивает", - сказал Путин. Он напомнил, что расходная часть бюджета формируется из цены $40 за баррель.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМировые цены на нефтьПесков, Дмитрий Сергеевич
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