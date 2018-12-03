МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России более 1,7 тыс. автомобилей LADA моделей Kalina, Granta и Priora, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв касается автомобилей, реализованных с апреля 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя", - отмечается в сообщении.

Подпадающие под отзыв автомобили проверят на соответствие указанным узлам и при необходимости заменят рулевое колесо. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.