Эксперт: G20 продолжает функционировать вопреки давлению США

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) продолжает функционировать, несмотря на попытки Соединенных Штатов силовыми методами решить вопрос дефицита торгового и платежного баланса. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков, комментируя итоги саммита "двадцатки".

Встреча лидеров G20 завершилась в минувшую субботу в Буэнос-Айресе, по ее итогам было принято совместное заявление, в котором участники отметили необходимость совершенствования системы международной торговли и Всемирной торговой организации (ВТО). Необходимые реформы лидеры обсудят на следующем саммите в Японии в 2019 году.

Как отметил Холодков, эффективность Группы двадцати снизилась из-за экономической политики президента США Дональда Трампа."Очень важно, что эта площадка сохранилась и добилась принятия [итогового] решения. И главным достижением является то, что "двадцатка" не умерла и продолжает функционировать, - указал он. - Если не будет G20, то экономика рассыплется на отдельные фрагменты и вместо закона будет действовать право сильнейшего, который и будет навязывать условия. Чтобы этого не получилось, нужно всеми мерами и силами сохранять "двадцатку".

О разногласиях США и Китая

Российский эксперт напомнил о существовавших ранее опасениях относительно того, что из-за острых разногласий между Вашингтоном и Пекином участникам аргентинского саммита не удастся принять общее решение. "Однако они приняли итоговое заявление, одним из итогов которого стало решение о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО), - отметил Холодков. - Это достижение, равно как и договоренность между [лидерами США и КНР] Дональдом Трампом и Си Цзиньпином о том, чтобы в ближайшие три месяца согласовать компромиссные варианты развития двусторонних отношений, свидетельствует, что мировой экономический процесс находится хоть и на опасной стадии, но у сторон проявляется стремление к сглаживанию противоречий, а не к их раздуванию".

Вместе с тем, собеседник агентства обратил внимание, что американский президент, дав Пекину три месяца для достижения американо-китайского соглашения, фактически ставит ультиматум китайской стороне. "Если такое соглашение не будет достигнуто, то Трамп, очевидно, повысит пошлины на китайские товары с 10 до 25%, и тогда можно ожидать дальнейшего ожесточенного противоборства между США и Китаем, - предположил он. - Это противодействие из торговой области перейдет и на отношения внутри ВТО, и на вопрос о реформировании организации".

Узел противоречий

По словам Холодкова, главным спорным пунктом переговоров по реформированию ВТО сегодня является вопрос об апелляционном суде организации. "Сейчас США торпедируют вопрос о назначении новых судей в апелляционный орган ВТО: он состоит из 7 человек, но полномочия трех уже закончились, а в 2019 году истекают полномочия еще двух членов, и тогда апелляционный орган будет состоять из двух человек, - пояснил он. - Но устав организации подразумевает принятие решений минимум тремя голосами".

"Дальнейшая судьба апелляционного органа ВТО и поведение американцев с точки зрения блокирования или разрешения на назначение новых судей покажет отношение США к данной реформе. Пока же оно было крайне деструктивным", - подчеркнул российский эксперт.

В унисон с Китаем

Собеседник агентства также выразил мнение, что Россия могла бы поддержать Китай в вопросе реформирования ВТО. "Влияние в ВТО определяется уровнем развития экономики той или иной страны. Главный показатель развития - это размер ВВП, темпы его роста, - пояснил Холодков, указав, что никто сегодня не может конкурировать с экономиками КНР и США. - С этой точки зрения РФ может выступать в ВТО в поддержку китайских инициатив".

"Для того, чтобы собственные инициативы выдвигать и пытаться их реализовать, [России] нужен больший экономический вес. Но действовать в унисон с Китаем мы вполне способны, а наша поддержка китайских предложений о реформировании ВТО будет высоко оценена китайской стороной", - заключил аналитик.