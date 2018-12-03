Более 40 тыс. педагогов подготовят в рамках программы повышения финграмотности населения

ГОРКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин и ЦБ РФ одобрили план по повышению финансовой грамотности населения, который предусматривает подготовку около 40 тыс. педагогов, заявил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Министерство финансов совместно с Центральным банком и коллегами из других ведомств приняли план по повышению финансовой грамотности. Здесь речь идет о введении в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части обучения финансовой грамотности наших школьников", - сказал Силуанов.

По его словам, в плане предусмотрена подготовка более 40 тыс. педагогов по этой специальности, чтобы школьники с начальных классов могли получать необходимые финансовые знания.

В программу вовлечено около 40 субъектов РФ, где создаются региональные центры по финансовой грамотности. С 2019 года планируется создать рейтинг регионов, в которых лучше поставлена работа по повышению финансовой грамотности, отметил Силуанов.