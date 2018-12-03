{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Макрон призовет США инвестировать во французские стартапы

По словам президента Франции, на данный момент венчурные инвесторы считают, что фирмам надо переезжать в Соединенные Штаты

ТАСС, 3 декабря. Президент Франции Эмманюэль Макрон на грядущей встрече с американскими предпринимателями из Кремниевой долины намерен призвать их вкладываться в стартапы республики, а не увозить самые интересные проекты в США. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"В настоящий момент многие французские компании зарабатывают в США, и венчурные инвесторы считают, что им [фирмам] надо переезжать в США. Мы им скажем: это экосистема, в ваших интересах делать, как Великобритания и Израиль: инвестировать здесь [во Франции] и не вывозить все [в США]", - приводит агентство слова со ссылкой на источник в администрации Макрона.

Ожидается, что главы 40 крупнейших фирм в сфере инвестирования в технические инновации прибудут в среду в Париж на двухдневную презентацию французских проектов.

Теги
ВеликобританияФранцияИзраильМакрон, Эмманюэль
Белорусские таможенники не пропустили в Россию около 20 т санкционной рыбной продукции
Товар пытались провезти под видом керамической плитки
Читать полностью