Reuters: Макрон призовет США инвестировать во французские стартапы

ТАСС, 3 декабря. Президент Франции Эмманюэль Макрон на грядущей встрече с американскими предпринимателями из Кремниевой долины намерен призвать их вкладываться в стартапы республики, а не увозить самые интересные проекты в США. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"В настоящий момент многие французские компании зарабатывают в США, и венчурные инвесторы считают, что им [фирмам] надо переезжать в США. Мы им скажем: это экосистема, в ваших интересах делать, как Великобритания и Израиль: инвестировать здесь [во Франции] и не вывозить все [в США]", - приводит агентство слова со ссылкой на источник в администрации Макрона.

Ожидается, что главы 40 крупнейших фирм в сфере инвестирования в технические инновации прибудут в среду в Париж на двухдневную презентацию французских проектов.